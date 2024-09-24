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    • Подробности трансфера Пьянича в ЦСКА, который не хотел играть с Россией в 2022 году

    Подробности трансфера Пьянича в ЦСКА, который не хотел играть с Россией в 2022 году

    Инсайдер Иван Карпов сообщил подробности трансфера Миралема Пьянича в ЦСКА. Вскоре о приходе свободного агента объявят официально.

    «Пьянич в ЦСКА: зарплата 1 миллион евро за сезон + бонусы за хорошую игру.

    Приглашение боснийца – это инициатива клуба, поддержанная Марко Николичем. Завтра Миралем должен пройти медосмотр и затем подписать с «армейцами» контракт на два года по схеме 1+1 (продление по желанию клуба, активация до мая)» – написал источник.

    • Пьянич в 2022 году выразил отказ играть со сборной России.
    • 34-летний босниец летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • В мае он закончил карьеру в сборной.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    24.09.2024 20:14
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    Комментарии (2)
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    Freyd
    1727199604
    Он же хотел 3 ляма,круто уломали на 1 лям
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    Интерес
    1727208301
    Надо встретить врага России трёхпалым матерным свистом.
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