Подробности трансфера Пьянича в ЦСКА, который не хотел играть с Россией в 2022 году

Инсайдер Иван Карпов сообщил подробности трансфера Миралема Пьянича в ЦСКА. Вскоре о приходе свободного агента объявят официально.
«Пьянич в ЦСКА: зарплата 1 миллион евро за сезон + бонусы за хорошую игру.
Приглашение боснийца – это инициатива клуба, поддержанная Марко Николичем. Завтра Миралем должен пройти медосмотр и затем подписать с «армейцами» контракт на два года по схеме 1+1 (продление по желанию клуба, активация до мая)» – написал источник.
- Пьянич в 2022 году выразил отказ играть со сборной России.
- 34-летний босниец летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
- В мае он закончил карьеру в сборной.