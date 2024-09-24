Подробности трансфера Пьянича в ЦСКА, который не хотел играть с Россией в 2022 году

Инсайдер Иван Карпов сообщил подробности трансфера Миралема Пьянича в ЦСКА. Вскоре о приходе свободного агента объявят официально.

«Пьянич в ЦСКА: зарплата 1 миллион евро за сезон + бонусы за хорошую игру.

Приглашение боснийца – это инициатива клуба, поддержанная Марко Николичем. Завтра Миралем должен пройти медосмотр и затем подписать с «армейцами» контракт на два года по схеме 1+1 (продление по желанию клуба, активация до мая)» – написал источник.