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«Зениту» предложили купить Языджи

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может перейти в «Зенит».

Как пишет журналист Иван Карпов, агенты турецкого футболиста предложили его петербургскому клубу.

  • Права на Языджи принадлежат «Лиллю».
  • У ЦСКА есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро. Клуб пытается сбить цену.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии7
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    Рейтинг: +65020

    portero 17 минут назад

    Он приехал к "Наташе" пусть её и танцует... как то быстро он сдулся, ленивый игрок...

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    Рейтинг: +3621

    Kollljan 34 минуты назад

    Отдайте его на халяву Спартаку. Пусть там бегает и никому не мешает.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +711

    sined1951 1 час назад

    Не нужен, у Зенита своих полузащитников много и они лучше.

    3
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    Рейтинг: +12680

    playsh > sined1951 39 минут назад

    Согласен,для сегодняшнего Зенита с его составом Языджи обыкновенный середняк.

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    Рейтинг: +2861

    Беспонтий 1 час назад

    огромный опыт с турками у зенита
    не проведёшь

    1
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    Рейтинг: +13798

    Fusballer 1 час назад

    За 20 миллионов купят.

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    Рейтинг: +65020

    portero > Fusballer 17 минут назад

    Если только денег захотят украсть, а кпк игрок он нафиг Зениту не нужен, своих лентяев хватает.... сыграют одну игру хорошо, а потом пять игр филонят..

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