«Зениту» предложили купить Языджи

Он приехал к "Наташе" пусть её и танцует... как то быстро он сдулся, ленивый игрок...
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может перейти в «Зенит».
Как пишет журналист Иван Карпов, агенты турецкого футболиста предложили его петербургскому клубу.
- Права на Языджи принадлежат «Лиллю».
- У ЦСКА есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро. Клуб пытается сбить цену.
- Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.
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