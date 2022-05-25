ЦСКА сделал новое предложение «Лиллю» по Языджи. Москвичи пытаются сбить цену («СЭ»)

ЦСКА пытается выкупить полузащитника Юсуфа Языджи у «Лилля».

По информации «СЭ», московский клуб сделал новое предложение по выкупу турка. ЦСКА пытается сбить цену на игрока, которая составляет 12 миллионов евро.

Сам Языджи хочет остаться в ЦСКА.

Сообщалось, что клуб не станет пользоваться опцией выкупа за 12 миллионов и отпустит игрока.

Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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