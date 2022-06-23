«Зенит» не будет платить «Интернасьоналу» за Алберто. Клуб перевел только первый транш

«Зенит» на будет платить «Интернасьоналу» за трансфер нападающего Юри Алберто.

«У клуба жесткая позиция: мы не платим за тех, кто не играет в «Зените».

Кроме первого транша в 4 миллиона евро, который бразильцы получили в момент перехода Алберто, больше никаких платежей «Зенит» совершать не будет. По крайней мере до тех пор, пока Юри не будет играть в футболке «Зенита».

Зарплата Алберто так же целиком будет на новом клубе игрока.

Возможно, будет применена схема, при которой предложенные взамен Алберто игроки будут выкуплены «Зенитом» за сумму, которую клуб не переведет в Бразилию за Юри», – сообщает телеграм-канал ZenitCafe.

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«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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