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«Зенит» не будет платить «Интернасьоналу» за Алберто. Клуб перевел только первый транш

«Зенит» на будет платить «Интернасьоналу» за трансфер нападающего Юри Алберто.

«У клуба жесткая позиция: мы не платим за тех, кто не играет в «Зените».

Кроме первого транша в 4 миллиона евро, который бразильцы получили в момент перехода Алберто, больше никаких платежей «Зенит» совершать не будет. По крайней мере до тех пор, пока Юри не будет играть в футболке «Зенита».

Зарплата Алберто так же целиком будет на новом клубе игрока.

Возможно, будет применена схема, при которой предложенные взамен Алберто игроки будут выкуплены «Зенитом» за сумму, которую клуб не переведет в Бразилию за Юри», – сообщает телеграм-канал ZenitCafe.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: телеграм-канал ZenitCafe

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Сегодня, 16:35
Комментарии3
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  • ...
    Рейтинг: +1030

    Hoahin 27 минут назад

    Нужно данный принцип применять ко всем, за кого платежи идут траншами. Нет футболиста - нет денег, все равно уже всем на правила начихать, так и нам тоже. Одно дело европейцы (и то спорно) под давлением, а южноамериканцам то вообще какое дело?

    1
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    Рейтинг: +24984

    vladimir-7 42 минуты назад

    Вот это грамотное решение Зенита, надо всем клубам переходить на такую схему
    составлении контрактов с легионерами.

    4
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  • ...
    Рейтинг: +5698

    GoldPlayFIFARus9 1 час назад

    Ну вот это в кой ты веки должен признать годное решение.

    7
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