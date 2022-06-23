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Сборная России может провести товарищеский матч с Индией

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о готовности сборной сыграть с Индией.

По его словам, такой матч возможен, если это интересно индийской стороне.

«В рамках нашего сотрудничества готовы обсудить организацию совместных сборов и спортивных мероприятий.

Что касается футбола – если возникнет такое желание у Индии, то можем проработать варианты совместно с РФС. Сборная России располагается на 36-й строчке рейтинга ФИФА, сборная Индии – на 106-й.

Готовы также проводить обмен тренерским опытом в рамках организации специальных семинаров для российских и индийских тренеров», - сказал Матыцин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Россияне и индийцы только раз играли друг с другом.
  • В 1995 году Россия победила Индию со счетом 3:1 в Кубке Неру.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +32043

    VVM1964 34 минуты назад

    Это прорыв !!!

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    Рейтинг: +16093

    ilichkadr 1 час назад

    А что не с Бразилией? Она тоже входит в список БРИКС. На худой конец Аргентина-потенциальный участник БРИКС с высокими шансами вступления.

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    Рейтинг: +537

    чаппай > ilichkadr 14 минут назад

    Думаю что участникам БРИКС крайне неловко от того, что они с россией сейчас в одной союзе оказались. Бразильцы, выступающие в европейских клубах, на одном поле с российской сборной с.рать не сядут, не то что играть

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