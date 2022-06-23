Новым владельцем ЦСКА станет компания, которую возглавляет Мутко (Илья Казаков)

Стало известно, кто будет новым владельцем ЦСКА после выхода ВЭБ из состава акционеров клуба.

По информации журналиста Ильи Казакова, московский клуб перейдет под контроль государственной компании «Дом.РФ».

Виталий Мутко – гендиректор «Дом.РФ».

Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита», а с 2005 по 2018-й год возглавлял РФС.

При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное