Новым владельцем ЦСКА станет компания, которую возглавляет Мутко (Илья Казаков)

Ну раз мудко взялся - то пипец коням.
Стало известно, кто будет новым владельцем ЦСКА после выхода ВЭБ из состава акционеров клуба.
По информации журналиста Ильи Казакова, московский клуб перейдет под контроль государственной компании «Дом.РФ».
- Виталий Мутко – гендиректор «Дом.РФ».
- Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита», а с 2005 по 2018-й год возглавлял РФС.
- При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.
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