ВЭБ перестанет владеть ЦСКА, чтобы с клуба сняли санкции. Название стадиона сохранится

Государственная корпорация ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА до конца июня.
«ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА и перестанет владеть клубом. Однако это вряд ли негативно скажется на его финансировании. К примеру, нейминг стадиона («ВЭБ Арена» – прим. «Бомбардира») останется прежним.
Срок выхода, скорее всего – до конца июня. Это событие должно вывести армейцев из-под санкций и позволит им вести полноценную селекционную работу на трансферном рынке», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.
- ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
- ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова