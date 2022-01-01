Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

ВЭБ перестанет владеть ЦСКА, чтобы с клуба сняли санкции. Название стадиона сохранится

Государственная корпорация ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА до конца июня.

«ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА и перестанет владеть клубом. Однако это вряд ли негативно скажется на его финансировании. К примеру, нейминг стадиона («ВЭБ Арена» – прим. «Бомбардира») останется прежним.

Срок выхода, скорее всего – до конца июня. Это событие должно вывести армейцев из-под санкций и позволит им вести полноценную селекционную работу на трансферном рынке», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.
  • ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
  • ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Новым владельцем ЦСКА станет компания, которую возглавляет Мутко (Илья Казаков) 1
Гинер: «Все легионеры ЦСКА остаются»
Фукс хочет приостановить контракт с ЦСКА и вернуться в «Интернасьонал» 3
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +23450

    JTherry 7 минут назад

    "ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба..."
    ...неужто откажутся от бабла...? Дом.РФ Мутко и ВЭБ.РФ Шувалова - как братья-березоньки...) из одного кармана переложили в другой...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11