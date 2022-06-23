ВЭБ перестанет владеть ЦСКА, чтобы с клуба сняли санкции. Название стадиона сохранится

Государственная корпорация ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА до конца июня.

«ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА и перестанет владеть клубом. Однако это вряд ли негативно скажется на его финансировании. К примеру, нейминг стадиона («ВЭБ Арена» – прим. «Бомбардира») останется прежним.

Срок выхода, скорее всего – до конца июня. Это событие должно вывести армейцев из-под санкций и позволит им вести полноценную селекционную работу на трансферном рынке», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.

ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.

ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное