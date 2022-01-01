Медведев: «Алберто остался в Бразилии. «Зенит» получил предложения по встречной аренде одного или двух игроков»

Мне изначально этот игрок не нравится.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе нападающего Юри Алберто.
«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии.
Алберто остался в Бразилии, он находится там. Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете.
Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные», — сказал Медведев.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
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