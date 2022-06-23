Медведев: «Алберто остался в Бразилии. «Зенит» получил предложения по встречной аренде одного или двух игроков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе нападающего Юри Алберто.

«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии.

Алберто остался в Бразилии, он находится там. Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете.

Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные», — сказал Медведев.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное