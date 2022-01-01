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Медведев: «Алберто остался в Бразилии. «Зенит» получил предложения по встречной аренде одного или двух игроков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе нападающего Юри Алберто.

«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии.

Алберто остался в Бразилии, он находится там. Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете.

Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные», — сказал Медведев.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:31
Комментарии6
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    Рейтинг: +6612

    Semenycch 1 минуту назад

    Мне изначально этот игрок не нравится.

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    Рейтинг: +3459

    Беспонтий 5 минут назад

    пошли вы все на хир
    хитрожопая свора бездельников при власти
    вас не на.я.ывает только ленивый гондурас
    всё просрали
    и просрёте
    и команду и город и страну

    0
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    Рейтинг: +3459

    Беспонтий > Беспонтий 2 минуты назад

    ....ука
    25 лямов просрали
    а детей по смс кам спасать предлагаете

    больше снарядов
    хороших и разных

    0
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    Рейтинг: +31

    RedMaksim97 5 минут назад

    ХОТЬ БЫ **** ЕЩЁ КТО НИБУДЬ У БОМЖЕВИКА СВАЛИЛ

    0
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    Рейтинг: +5681

    Давид59 8 минут назад

    Не шибко Юрик классный игрок. Не большая потеря.

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    Рейтинг: +6157

    Ганнибал Лектор 19 минут назад

    Это непорядочно со стороны Альберто

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