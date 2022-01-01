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ЦСКА интересуется опорником «Фиорентины» Пульгаром

Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар может продолжить карьеру в России.

Вариант с подписанием 28-летнего футболиста рассматривает ЦСКА.

Чилиец – один из трех кандидатов на усиление позиции опорного хавбека в шорт-листе московского клуба.

  • В составе «Фиорентины» Пульгар забил 8 голов и сделал 12 ассистов в 82 матчах.
  • В январе 2022 года его отдавали в аренду «Галатасараю».
  • Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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