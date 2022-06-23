ЦСКА интересуется опорником «Фиорентины» Пульгаром

Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар может продолжить карьеру в России.
Вариант с подписанием 28-летнего футболиста рассматривает ЦСКА.
Чилиец – один из трех кандидатов на усиление позиции опорного хавбека в шорт-листе московского клуба.
- В составе «Фиорентины» Пульгар забил 8 голов и сделал 12 ассистов в 82 матчах.
- В январе 2022 года его отдавали в аренду «Галатасараю».
- Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова