РФС объявил символическую сборную РПЛ и утвердил список 33 лучших игроков сезона

РФС утвердил список лучших игроков РПЛ в сезоне-2021/22.

В нем 33 футболиста – по три на каждую позицию.

Вратарь: 1. Матвей Сафонов («Краснодар»), 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 3. Илья Лантратов («Химки»);

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА), 2. Алексей Сутормин («Зенит»), 3. Гильермо Варела («Динамо»);

Правый центральный защитник: 1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»), 2. Игорь Дивеев (ЦСКА), 3. Максим Осипенко («Ростов»);

Левый центральный защитник: 1. Родригао («Сочи»), 2. Георгий Джикия («Спартак»), 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»);

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»), 2. Сергей Терехов («Сочи»), 3. Данил Круговой («Зенит»);

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»), 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»), 3. Далер Кузяев («Зенит»);

Правый центральный полузащитник: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»), 2. Себастьян Шиманьски («Динамо»), 3. Даниил Фомин («Динамо»);

Левый центральный полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»), 2. Вильмар Барриос («Зенит»), 3. Данил Глебов («Ростов»);

Левый полузащитник: 1. Арсен Захарян («Динамо»), 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»), 3. Дмитрий Полоз («Ростов»);

Правый нападающий: 1. Гамид Агаларов («Уфа»), 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), 3. Артем Дзюба («Зенит»);

Левый нападающий: 1. Матео Кассьерра («Сочи»), 2. Иван Сергеев («Зенит»), 3. Эрик Бикфалви («Урал»).

Первые футболисты на своих позициях вошли в символическую сборную сезона:

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