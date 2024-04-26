«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА

В «Спартаке» перечислили эпизоды матча 21-го тура против ЦСКА (0:0), по которым клуб обратился за разъяснениями в ЭСК РФС.

1) Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади.

2) Грубое нарушение правил на Манфреде Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

3) Жeлтая карточка Алексиса Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте клуб обратился в КДК.

Этот список предоставил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.