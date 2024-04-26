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  • Хвича не хочет продлевать контракт с «Наполи» – известна причина

Хвича не хочет продлевать контракт с «Наполи» – известна причина

26 апреля 2024, 17:40
13

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия не проявляет желания продлить контракт.

  • Нынешнее соглашение истекает в 2027 году.

Игрок считает, что продление контракта с «Наполи» осложнит трансфер в «Барселону», которая интересуется Хвичей. Каталонцы не исключают подписание футболиста сборной Грузии уже ближайшим летом.

  • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
  • В этом сезоне Хвича провел 40 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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Источник: твиттер Managing Barca
Италия. Серия А Испания. Примера Наполи Барселона Кварацхелия Хвича
Комментарии (13)
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Цугундeр
1714143496
Да причём тут Барселона ..) Просто вокруг слишком много шумных , размахивающих руками людей , ещё и громко разговаривающих на непонятном языке каркающим голосом .) В Москву хочет .....
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FCSpartakM
1714147693
не знаю, потянет ли он топ клуб, слишком статистически сдал после первого сезона. Поведутся как на условного Мудрика, хотя и сравнение не очень корректное
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Bozigit
1714147716
Пора
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САДЫЧОК
1714148660
Хвича слабый футболист.Даже правильно сказать не нужный в команде!
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Эдуард-Небиери-google
1714155564
Хоть Месси поставь сейчас в Наполи,толку не будет и дело не в Хвиче.
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Боров мясной
1714155836
Хвича устал!
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zigbert
1714157641
Рискованный шаг. В Наполи он игрок основного состава а в Барселоне с этим могут возникнуть большие трудности.
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aldo conte
1714284468
Замах рублёвый ...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1714301742
Знаем мы эти "Барселоны",ха ха ха. Вопрос один, когда в РПЛ окажется, в этом году или 25.))). С каждым сезоном результат падает у Хвичи, но пресса подогревает интерес к его персоне. Помню про захаряна тоже самое писали, что его Реал спит и видит, ха ха ха
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