Хвича не хочет продлевать контракт с «Наполи» – известна причина

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия не проявляет желания продлить контракт.

Нынешнее соглашение истекает в 2027 году.

Игрок считает, что продление контракта с «Наполи» осложнит трансфер в «Барселону», которая интересуется Хвичей. Каталонцы не исключают подписание футболиста сборной Грузии уже ближайшим летом.

Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

В этом сезоне Хвича провел 40 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

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