Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков рассказал, какова ситуация со снятием бана России от УЕФА

Дюков рассказал, какова ситуация со снятием бана России от УЕФА

26 апреля 2024, 17:47
13

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как обстоят дела с возвращением России в международный футбол.

  • Россию отстранили в 2022 году.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – в июне против Белоруссии.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА приняла решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано.

Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперeд к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», – сказал Дюков.

Еще по теме:
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России 6
Известны соперники сборной России на октябрь 18
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1714145552
...текст заголовка считаю не корректным! Как могут футбольные федерации Континента и Мира забанить государство-Россия? Забанены футбольные российские федерации и союзы! Алё, Админ, чего за заголовки?!...
Ответить
alex1951
1714146761
Дюк ...ты ходишь под Путеи.......Вот дуй в Кремль ,закажи аудиенцию..... и на там на коленях умоляй Царя Всея Руси....дабы футбол вернули в мировое сообщество.... а иначе никак..
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1714147852
Надо привлекать сборные, устраивать турниры под эгидой Антарктического футбольного союза, в ФИФА и УЕФА рулят всем шейхи-еврофобы
Ответить
nemolod
1714153363
Диалог-это когда разговаривают двое,а сейчас нет ничего-просто ТИ-ШИ-НА! Мяч на поле УЕФА? Да они его уже как два года сдули и этот сдутый мяч валяется где-то на задворках,а в РФС все ждут,когда его вернут!
Ответить
Боров мясной
1714155310
Вы катаетесь на отдых в европу (в УЕФА)?
Ответить
BRO_football
1714236655
Да хреновая ситуация! Пока СВО не закончится, с России бан не снимут! Чем там Дюков занимается, непонятно! Видимо, сам с собой он диалог ведёт!
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
6
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+