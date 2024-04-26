Дюков рассказал, какова ситуация со снятием бана России от УЕФА

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как обстоят дела с возвращением России в международный футбол.

Россию отстранили в 2022 году.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ближайший – в июне против Белоруссии.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА приняла решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано.

Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперeд к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», – сказал Дюков.