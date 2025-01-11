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    Агенты Роши высказались о будущем игрока в ЦСКА

    Представитель агентства Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщил, что игрок уже находится в России перед началом в сборов.

    «Виллиан уже в России, он хорошо отдохнул и полон сил на вторую часть сезона с ЦСКА», – сказали в агентстве.

    • Ранее сообщалось, что игрок хочет продолжить карьеру в Бразилии, им интересовался «Интернасьонал».
    • 29-летний Виллиан Роша провел в этом сезоне 19 матчей, отдал 3 передачи.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.01.2025 18:29
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