Агенты Роши высказались о будущем игрока в ЦСКА

Представитель агентства Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщил, что игрок уже находится в России перед началом в сборов.

«Виллиан уже в России, он хорошо отдохнул и полон сил на вторую часть сезона с ЦСКА», – сказали в агентстве.