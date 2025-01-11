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    • Первым зимним новичком махачкалинского «Динамо» стал игрок «Космоса»

    Первым зимним новичком махачкалинского «Динамо» стал игрок «Космоса»

    «Динамо Мх» подписало долгосрочный контракт с 20-летним нападающим Кириллом Помешкиным.

    «Очень рад, что перешел в махачкалинское «Динамо». Уверен, это позволит мне стать сильнее как футболисту, выйти на новый уровень игры. Очень хочу помочь клубу в решении его ближайших и долгосрочных задач», – сказал Помешкин.

    • Игрок является воспитанником московской «Смены».
    • Ранее Помешкин выступал за «Космос» из Долгопрудного. Стал лучшим бомбардиром клуба в минувшем сезоне, забив 12 голов в 27 матчах в дивизионе Б Второй лиги.
    • За 2023-2024 годы проел за «Космос» 52 встречи, забил 17 мячей.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» Мх

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    11.01.2025 19:12
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1736613764
    ...удачи парню в РПЛ. Пока одни заняты трансферами журавлей в небе, другие уже синиц в ладонях держат)...
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