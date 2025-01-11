Первым зимним новичком махачкалинского «Динамо» стал игрок «Космоса»

«Динамо Мх» подписало долгосрочный контракт с 20-летним нападающим Кириллом Помешкиным.

«Очень рад, что перешел в махачкалинское «Динамо». Уверен, это позволит мне стать сильнее как футболисту, выйти на новый уровень игры. Очень хочу помочь клубу в решении его ближайших и долгосрочных задач», – сказал Помешкин.