Первым зимним новичком махачкалинского «Динамо» стал игрок «Космоса»

«Динамо Мх» подписало долгосрочный контракт с 20-летним нападающим Кириллом Помешкиным.
«Очень рад, что перешел в махачкалинское «Динамо». Уверен, это позволит мне стать сильнее как футболисту, выйти на новый уровень игры. Очень хочу помочь клубу в решении его ближайших и долгосрочных задач», – сказал Помешкин.
- Игрок является воспитанником московской «Смены».
- Ранее Помешкин выступал за «Космос» из Долгопрудного. Стал лучшим бомбардиром клуба в минувшем сезоне, забив 12 голов в 27 матчах в дивизионе Б Второй лиги.
- За 2023-2024 годы проел за «Космос» 52 встречи, забил 17 мячей.