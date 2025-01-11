Стало известно об интересе «Галатасарая» к Угальде

«Галатасарай» входит в число претендентов на нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, однако форвард вряд ли перейдет в турецкую команду.

По данным «Евро-Футбол.Ру», информация о стартовавших переговорах со стамбульским клубом по 22-летнему футболисту не соответствует действительности. Ранее об этом сообщали турецкие медиа.