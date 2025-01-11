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    Стало известно об интересе «Галатасарая» к Угальде

    «Галатасарай» входит в число претендентов на нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, однако форвард вряд ли перейдет в турецкую команду.

    По данным «Евро-Футбол.Ру», информация о стартовавших переговорах со стамбульским клубом по 22-летнему футболисту не соответствует действительности. Ранее об этом сообщали турецкие медиа.

    • В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • Контракт костариканца с клубом рассчитан до середины 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    11.01.2025 18:20
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Вежливый такой
    1736609481
    Нифига себе. Сам сарай интересуется этим гумном. Надо бежать ему на повышение. Турецкий клуб на классе выше Спартака.
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    val69
    1736614995
    Задрали уже парня... Отвалите, дайте жить и играть спокойно...
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