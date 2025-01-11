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    • Созин рассказал, как переход Фернандеса сказался на отношениях «Зенита» и ЦСКА

    Созин рассказал, как переход Фернандеса сказался на отношениях «Зенита» и ЦСКА

    Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал переход полузащитника Ивана Ананьева в ЦСКА из «Зенита».

    «Переход Ананьева в ЦСКА – это не самый топовый трансфер. Но что-то мне подсказывает, что ЦСКА не может успокоиться после перехода Марио Фернандеса в «Зенит». Некие негласные договорeнности – не переманивать футболистов друг у друга – были нарушены.

    Так что потом возник Круговой на не самых приятных этических условиях, когда его ссылали в «Зенит-2». Теперь – Ананьев.

    Больше мира в отношениях между «Зенитом» и ЦСКА нет. И разорвали его в Питере, взяв Фернандеса. Самое обидное, что в итоге Марио в «Зените» не заиграл, как легенда для ЦСКА – умер, а отношения между клубами испортились», – сказал Созин.

    • В 2024 году Ананьев провел 15 матчей за молодежный состав «Зенита», забил 3 гола.
    • Он подпиисал с москвичами контракт на 3,5 года.
    • Защитник Марио Фернандес выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах.
    • Он провел в «Зените» сезон-2023/24, после чего расторг контракт с петербуржцами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.01.2025 19:38
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    Комментарии (3)
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    andrei-sarap-yandex
    1736614943
    фернандес не был воспитаником ЦСКА и не был на контракте с ЦСКА.. А КРУГОВОЙ был на контракте..один раз предал 2 раз предал ЗЕНИТ уже......А ЦСКА и СПАРТАК БЫДЛО РОССИЙСКОЕ В РПЛ....
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