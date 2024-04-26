Реакция отца Марадишвили на матерную критику сына от Корнеева

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Пари НН» Константина Марадишвили, прокомментировал скандальные высказывания Игоря Корнеева о сыне. Эксперт «Матч ТВ» произносил их с матом.

«Кто допускает на федеральный канал таких людей? То, что он говорит про моего сына и других футболистов «Нижнего Новгорода», это все от незнания. Я не сержусь на Корнеева. Каким он был футболистом, такой у него и взгляд. Зачем только такие люди на всю страну глаголят и выражаются нецензурными словами – вопрос к телевидению», – сказал Коба Марадишвили.