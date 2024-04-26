Слишкович назвал свою самую большую проблему в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.

Это 1-я нулевая ничья в этом противостоянии за 21 год.

«Когда я возглавил клуб, просил одного у ребят: всe вам болельщик простит, но если сердца и душу не оставишь на поле, они это никогда не простят. В этих играх они это сделали, и сегодня я это увидел у команды. Сегодня были и желание, и скорость.

К сожалению, проблемы были. Но давайте честно говорить, время – это самая большая проблема тренера. Всегда не хватает времени. Игры идут одна за другой, тактические тренировки сложно сделать и исправить ошибки. Но я не могу ничего сказать про настрой ребят: они отдали все, чтобы «Спартак» сегодня победил ЦСКА», – сказал Слишкович.

Впереди у «Спартака» дерби с «Локомотивом» (28 апреля).

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