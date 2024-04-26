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Слишкович назвал свою самую большую проблему в «Спартаке»

26 апреля 2024, 18:42
8

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.
  • Это 1-я нулевая ничья в этом противостоянии за 21 год.

«Когда я возглавил клуб, просил одного у ребят: всe вам болельщик простит, но если сердца и душу не оставишь на поле, они это никогда не простят. В этих играх они это сделали, и сегодня я это увидел у команды. Сегодня были и желание, и скорость.

К сожалению, проблемы были. Но давайте честно говорить, время – это самая большая проблема тренера. Всегда не хватает времени. Игры идут одна за другой, тактические тренировки сложно сделать и исправить ошибки. Но я не могу ничего сказать про настрой ребят: они отдали все, чтобы «Спартак» сегодня победил ЦСКА», – сказал Слишкович.

  • Впереди у «Спартака» дерби с «Локомотивом» (28 апреля).

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир
Комментарии (8)
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...уефан
1714146452
...слова правильные сказал. Ещё бы к сердцам и душам квалификацию добавить...
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alefreddy
1714148623
это все слова после эйфории скучную игру никаким желанием не улучшили почти без ударов по воротам
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голлевацнен
1714162937
Какой на хрен из него тренер, он уже сейчас в игроках запутался. У него Игнатов, Зиньковский и Бонгонда на лавке сидят, а этот недомерок Угальде и деревянный Соболев на поле мучаются.
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vvv123
1714171536
Отдали все для победы, но не победили. Оригинально-с-с-с!
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Дмитрий-Бочаров-yandex
1714240031
Игроки должны быть более мастеровитые тогда и спрос будет другой. А пока как известной пословице Не стреляйте музыкантов играют как могут
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