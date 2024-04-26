Колосков поставил командам оценки за матч ЦСКА – «Спартак»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился наблюдениями от просмотра матча ЦСКА – «Спартак».

Команды сыграли в безголевую ничью – 0:0.

Главным арбитром был Василий Казарцев.

«Такой футбол нам не нужен. ЦСКА и «Спартак» играли трусливо, как будто на кону трофей какой-то стоял. Всем участникам матча «двойка». Дать болельщикам подушки и одеяла – прямо там бы и уснули. Никакой атмосферы дерби не было и в помине.

Тут вопрос в первую очередь надо задавать тренерским штабам обеих команд: изначально выходили играть на ничью или как? Что был матч – что не был. Проехали», – сказал Колосков.