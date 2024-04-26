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  • Сергеев: «Обидно, как вели себя игроки «Рубина» в матче с «Зенитом»

Сергеев: «Обидно, как вели себя игроки «Рубина» в матче с «Зенитом»

26 апреля 2024, 19:00
13

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

– Второй тайм получился очень нервным с большим количеством задержек игры. Это влияло на «Зенит»?

– Мы торопились, потому что хотели отыграться – сравнять счет, а потом выиграть. Но и то, о чем вы говорите, в какой‑то степени тоже сказалось. Понятно, что было обидно из‑за того, как вели себя игроки «Рубина». И всe же в первую очередь в поражении виноваты мы сами. Сами же должны исправлять ситуацию. И если будем всe делать правильно, будем за это вознаграждены.

  • «Зенит» впервые с 2018 года проиграл дома в РПЛ в 2 мяча.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ с отрывом в 1 очко.
  • Впереди у «Зенита» встреча с «Динамо» (28 апреля).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Сергеев Иван
Комментарии (13)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714150802
Русскому Фюллькругу Ивану Сергееву не дают игрового времени достаточно, выходят Педро и Артур
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Cleaner
1714150927
Вам обидно от того, что вы проиграли не Реалу или Баварии, а РУБИНУ и У СЕБЯ ДОМА!!!...)))
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шахта Заполярная
1714152116
А как себя вели игроки Рубина, вполне нормально вели, играли, голы забивали.
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Mirak92
1714152235
Да сколько же нытья в РПЛ!
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anatolich72
1714154208
О ещё один русский язык вспомнил. Два дня вспоминал.
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...уефан
1714155929
...обидно ему... С такой мордой и вдруг - обидно...
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raritet
1714160071
чтобы не было обидно, нужно не смотреть футбол , а играть в него. Понятное дело- вся команда смотрит футбол, центр обороны очень внимательно смотрит как кто-то самом центре штрафной спокойно забивает мяч- А оказывается , это тебе забили. Ничего себе. И продолжают смотреть- чем интересно закончится.
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russkiisergei
1714198946
раз! два! три! зенитушка $0$И
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russkiisergei
1714199157
вот сразу заметен уровень игроков! Ман Сити после матча с Реалом не ныл. все высказались корректно. а, тут обосрались лошки и плачут
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alp
1714201461
даа, обделались по полной программе... собственно, по последним играм Зенита, проигрыш был ожидаемым.. счастье выпало на долю Рубина, а эти ребята и повалятся и мяч подержать умеют..
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