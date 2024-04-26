Сергеев: «Обидно, как вели себя игроки «Рубина» в матче с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

– Второй тайм получился очень нервным с большим количеством задержек игры. Это влияло на «Зенит»?

– Мы торопились, потому что хотели отыграться – сравнять счет, а потом выиграть. Но и то, о чем вы говорите, в какой‑то степени тоже сказалось. Понятно, что было обидно из‑за того, как вели себя игроки «Рубина». И всe же в первую очередь в поражении виноваты мы сами. Сами же должны исправлять ситуацию. И если будем всe делать правильно, будем за это вознаграждены.