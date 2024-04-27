Дюков отреагировал на шутку игрока «Рубина» по поводу денег от «Краснодара»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на шутку игрока «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» (2:0).

Безруков после игры обратился к «Краснодару», сказав, что ждет от клуба деньги за победу над «Зенитом».

Слова Руслана рассмотрит комитет по этике РФС.

«Я люблю хороший юмор. Считаю, что у нас есть много областей и возможностей для шуток. В данном случае речь шла, может и в шуточной манере, но о незаконном финансовом влиянии одного из клубов на другой. Есть границы, которые нельзя переходить. Есть определенные темы, о которых лучше не шутить», – сказал Дюков.