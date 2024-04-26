Комитет по этике рассмотрит шутку игрока «Рубина» по поводу денег от «Краснодара»

После матча перенесенного 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» (0:2) полузащитник гостей Руслан Безруков неоднозначно пошутил в эфире «Матч! Страна». Шутку рассмотрит комитет по этике.
«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.
Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками после 25 матчей.
- «Краснодар» приблизился к петербуржцам, сократив отставание до 1 очка после победы над «Балтикой» (3:2).
- «Рубин» идет в РПЛ 9-м.