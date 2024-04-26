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  • Комитет по этике рассмотрит шутку игрока «Рубина» по поводу денег от «Краснодара»

Комитет по этике рассмотрит шутку игрока «Рубина» по поводу денег от «Краснодара»

26 апреля 2024, 16:26
4

После матча перенесенного 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» (0:2) полузащитник гостей Руслан Безруков неоднозначно пошутил в эфире «Матч! Страна». Шутку рассмотрит комитет по этике.

«Вне зависимости от того в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике.

Ранее за попытку подобных действий РФС дисквалифицировал на год бывшего гендиректора ФК «Урожай» Дмитрия Градиленко. В этой связи даже «шутливые» спекуляции на тему финансового влияния на результат матча, на наш взгляд, должны рассматриваться комитетом по этике РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками после 25 матчей.
  • «Краснодар» приблизился к петербуржцам, сократив отставание до 1 очка после победы над «Балтикой» (3:2).
  • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Краснодар Безруков Руслан
Комментарии (4)
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acor94
1714138850
ну это не честно, мотивация деньгами не должна быть запрещена, это же не сдача матча.
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...уефан
1714139575
...странно, игроку пошутить нельзя, а всем остальным можно...
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ягуар1979
1714152598
шутка года прямо получилась)))) ну сказал и сказал что тут такого самим надо было выигрывать а Зенит увы это сделать не смог
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