Титов порекомендовал тренера для «Спартака»: «Вернет веру в клуб»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов посоветовал тренера для клуба.

«Проблема «Спартака» – он ставит эксперименты. Приглашая иностранца, клуб дает ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата. Если вы хотите, чтобы команда показывала качественный футбол, нужно приглашать специалиста с именем и давать ему хорошую зарплату.

Но каждый ли специалист поедет к нам? Конечно, нет. Если из пяти один согласится, это уже будет здорово. Каждый тренер хочет играть в еврокубках, а мы этого дать не можем.

На сегодняшний день лучше давать шанс своим тренерам. Обучите русского, пока у нас нет еврокубков. Мое предложение: пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака» – он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Поверьте мне. Он опытный и кумир для многих. Трибуны будут собираться, если будет топовый матч. Тихонов – как вариант для красно-белых», – сказал Титов.

Тихонов тренирует «Енисей» в Первой лиге.

Команда идет в таблице 9-й.

В качестве и.о. «Спартак» сейчас возглавляет Владимир Слишкович.

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