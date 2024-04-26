Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов порекомендовал тренера для «Спартака»: «Вернет веру в клуб»

Титов порекомендовал тренера для «Спартака»: «Вернет веру в клуб»

26 апреля 2024, 21:50
13

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов посоветовал тренера для клуба.

«Проблема «Спартака» – он ставит эксперименты. Приглашая иностранца, клуб дает ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата. Если вы хотите, чтобы команда показывала качественный футбол, нужно приглашать специалиста с именем и давать ему хорошую зарплату.

Но каждый ли специалист поедет к нам? Конечно, нет. Если из пяти один согласится, это уже будет здорово. Каждый тренер хочет играть в еврокубках, а мы этого дать не можем.

На сегодняшний день лучше давать шанс своим тренерам. Обучите русского, пока у нас нет еврокубков. Мое предложение: пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака» – он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Поверьте мне. Он опытный и кумир для многих. Трибуны будут собираться, если будет топовый матч. Тихонов – как вариант для красно-белых», – сказал Титов.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

Еще по теме:
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Спартак Енисей Титов Егор Тихонов Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1714158146
...допустим, я только ЗА! Но... Хватит ли у него пороху воевать с административно-финансовая системой, которая в Спартаке сложилась за последнее время? Система эта сломать может и тренера и человека... А так - да! Тихонов - это глыба для любого спартача!...
Ответить
гууд
1714160653
вообще бред... при чем тут тренер? вообще у любого фаната спартака спроси "кто чемпион?" они ответят, " спартак-чемпион" и с этим не поспоришь... по этому зачем что то руководству спартака делать и стремиться, если преданный фанат всегда кричит что спартак-чемпион ?
Ответить
timon2401
1714162350
Со всем уважением к Андрею, но боюсь не потянет.. Спасёт нас только тренер Омской ГазМясочки))
Ответить
ScarlettOgusania
1714166181
кумиром можешь ты не быть, а тренером получать за неудачи и удачи - обязан! в Енисее пока не особо прёт...
Ответить
vvv123
1714171159
Тихонов тренирует «Енисей» в Первой лиге. Какие успехи у Енисея?
Ответить
k611
1714197947
Тихонов пока не зарекомендовал себя как опытный тренер, поэтому пока он не дотягивает до должности главного. Надо посмотреть как проявит себя Слишкович.
Ответить
andr45
1714201562
МНЕНИЕ АЛКАША ЕГОРКИ: «Проблема «Спартака» – он ставит эксперименты. Приглашая иностранца, клуб дает ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата.» В ВОТ ФАКТЫ: ТРЕНЕРЫ-ИНОСТРАНЦЫ СПАРТАКА КАРРЕРА работал Главным тренером с 17 августа 2016 по 22 октября 2018 г. ДОСТИЖЕНИЯ: Первое и третье место, Суперкубок ТЕДЕСКО работал Главным тренером с 14 октября 2019 по 16 мая 2021 года ДОСТИЖЕНИЯ: Второе место ВАНОЛИ работал Главным тренером с 17 декабря 2021 по  9 июня 2022 ДОСТИЖЕНИЯ: Кубок РФ АБАСКАЛЬ работал Главным тренером с 10 июня 2022 по 14 апреля 2024 год ДОСТИЖЕНИЯ: Третье место
Ответить
JTherry
1714204896
"Обучите русского, пока у нас нет еврокубков..." основной посыл Титова в интервью РосБо.мж-спорту, "приглашая иностранца, клуб дает ему площадку для саморазвития, а сама команда при этом не получает результата", при этом не анализирует успехи работы иностранцев в клубе, а надо бы - с тем составом, который собрали в Спартаке из КС, Чертаново и Арсенала, ни одному тренеру, в том числе и русскому, не удастся выиграть чемпионат, игроки изначально не знали вкуса побед в этом турнире, кроме победы в Кубке РФ в 2022 с тренером-иностранцем...) так с какого бодуна Спартак должен "обучать русского", если результат предсказуем с 5, максимум 6, игроками, соответствующими заявленным целям в команде..? пусть тренируются в лучшей лиге мира...)
Ответить
Олег-Черников-google
1714304229
Олега Романцева нужно возвращать в Спартак несмотря на его возраст . При нем команда играла именно в тот футбол , который мы любим смотреть . В СССР наш футбол не слабее был Англии или Бразилии . Так что , я двумя руками за Романцева .
Ответить
aldo conte
1714355269
От избытка кандидатов на пост тренера у болельщиков "Спартака" кружится голова. Самое главное, чтобы головокружения не было у руководства клуба.
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
6
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+