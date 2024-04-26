Титов призвал расширить РПЛ до 20 команд

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что РПЛ следует расширить.

«Для чего мы существуем? Чтобы болельщики смотрели футбол и не ждали целую неделю новых игр. Я выступаю за то, чтобы расширить чемпионат России до 18 клубов. В ФНЛ есть много самобытных команд – например, «Акрон» интересно смотрится, как и «Динамо» (Махачкала) со своим стадионом, где обожают футбол.

В РПЛ можно сделать лигу и с 18, и с 20 клубами – команды у нас есть. Уровень лидеров ФНЛ выравнивается с командами РПЛ из второй восьмерки. Почему бы и не расширить чемпионат? Явных минусов я не вижу, кроме, возможно, логистики», – сказал Титов.