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  • Титов: «Раньше на 100 долларов можно было жить неделю, а сейчас 100 долларов – это ни о чем»

Титов: «Раньше на 100 долларов можно было жить неделю, а сейчас 100 долларов – это ни о чем»

26 апреля 2024, 19:07
9

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов пожаловался на инфляцию.

– Не кажется ли вам, что футболистам в чемпионате России переплачивают?

– А как вы хотите? Чтобы топовые иностранные игроки получали на уровне российских футболистов? Это исключено. Мы помним зарплату Самуэль Это’О в «Анжи» – такую зарплату ни один клуб в мире не смог дать тогда. Болельщики «Анжи» вспоминают тот период как единственный светлый момент в их истории. Они были готовы закрыть глаза на его зарплату, потому что это Это’О. По-другому таких звезд мы сюда привезти не можем.

– Интересно сравнить, как платили раньше и сейчас.

– Раньше рубль был рублем, а доллар – долларом. В мое время на 100 долларов можно было жить неделю, а сегодня 100 долларов – это ни о чем. Если сравнить 90-е с нынешним временем, случилась инфляция, цены выросли в пять-шесть раз. Ничего удивительного нет.

  • Титов провел за «Спартак» в чемпионате 324 матча, забил 87 голов.
  • Уроженец Москвы завершил карьеру в 2009 году.
  • В 2015-2016 годах Титов входил в тренерский штаб «Спартака».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Титов Егор
Комментарии (9)
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alex1951
1714152349
Тема интересная ...но....... все познается в сравнении.... Пенсия на родине Карпина нонче 700 евро.... Если честно на Х.. жизнь хватает... Не жалуемся... Футболисты работают ..им больще надо...
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BarStep
1714153897
Чёт он рано про раньше трава зеленее, деревья выше и бабы моложе :)
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Napaleon Banapart
1714154076
100 баксов это 9000 рублей. Прожить можно. Одному.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714155405
Тимур Иванов это подтвердит
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...уефан
1714155631
..."Из-за лесу, из-за гор объявился дед-Егор(с). ну, и далее по тексту)...
Ответить
Pourquoi pas
1714156116
Тююю... А мы так и живём! На 9 тыр жируем! Иди на Ростсельмаш работать, там шийсят в месяц обещают... Заживёшь! )))
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яцык
1714203739
Для меня это о чем
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