Титов: «Раньше на 100 долларов можно было жить неделю, а сейчас 100 долларов – это ни о чем»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов пожаловался на инфляцию.

– Не кажется ли вам, что футболистам в чемпионате России переплачивают?

– А как вы хотите? Чтобы топовые иностранные игроки получали на уровне российских футболистов? Это исключено. Мы помним зарплату Самуэль Это’О в «Анжи» – такую зарплату ни один клуб в мире не смог дать тогда. Болельщики «Анжи» вспоминают тот период как единственный светлый момент в их истории. Они были готовы закрыть глаза на его зарплату, потому что это Это’О. По-другому таких звезд мы сюда привезти не можем.

– Интересно сравнить, как платили раньше и сейчас.

– Раньше рубль был рублем, а доллар – долларом. В мое время на 100 долларов можно было жить неделю, а сегодня 100 долларов – это ни о чем. Если сравнить 90-е с нынешним временем, случилась инфляция, цены выросли в пять-шесть раз. Ничего удивительного нет.