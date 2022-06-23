Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
2 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Роналду может заменить Левандовски в «Баварии»

«Бавария» ищет нового нападающего на замену Роберту Левандовски, который хочет покинуть команду.

Один из вариантов для мюнхенского клуба – форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Роналду возместит ущерб владельцу дома, в который врезался его Bugatti Veyron 3
Роналду думает об уходе из «МЮ». Он не хочет играть в клубе, который не борется за трофеи 3
Роналду жалеет, что ушел из «Ювентуса». Он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения 4
Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

23.06.2022 22:29
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1674

    GermanVo 1 час назад

    На годик стать чемпионом. Потом в ПСЖ на годик. Собрал Топ-5 и на пенсию к Бэксу в Майами.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11