Роналду может заменить Левандовски в «Баварии»

На годик стать чемпионом. Потом в ПСЖ на годик. Собрал Топ-5 и на пенсию к Бэксу в Майами.
«Бавария» ищет нового нападающего на замену Роберту Левандовски, который хочет покинуть команду.
Один из вариантов для мюнхенского клуба – форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное