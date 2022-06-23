Роналду на грани нервного срыва из-за работы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке (Metro)

ну прям нервный срыв да)) просто явно не доволен. как недоволен каждый фан мю
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень обеспокоен отсутствием усиления состава своей команды.
Как пишет Metro, из-за слабой работы клуба на трансферном рынке 37-летний футболист находится на грани нервного срыва.
Португалец опасается, что «МЮ» будет неконкурентоспособен в следующем сезоне и снова останется без трофеев.
Если ситуация в ближайшее время не изменится, то форвард может потребовать продать его.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
- Сообщалось, что 5-кратный обладатель «Золотого мяча» может уйти в «Ювентус» или «Баварию».
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