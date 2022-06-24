Роналду на грани нервного срыва из-за работы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке (Metro)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень обеспокоен отсутствием усиления состава своей команды.

Как пишет Metro, из-за слабой работы клуба на трансферном рынке 37-летний футболист находится на грани нервного срыва.

Португалец опасается, что «МЮ» будет неконкурентоспособен в следующем сезоне и снова останется без трофеев.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, то форвард может потребовать продать его.

Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Сообщалось, что 5-кратный обладатель «Золотого мяча» может уйти в «Ювентус» или «Баварию».

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