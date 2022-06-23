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Роналду на грани нервного срыва из-за работы «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке (Metro)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень обеспокоен отсутствием усиления состава своей команды.

Как пишет Metro, из-за слабой работы клуба на трансферном рынке 37-летний футболист находится на грани нервного срыва.

Португалец опасается, что «МЮ» будет неконкурентоспособен в следующем сезоне и снова останется без трофеев.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, то форвард может потребовать продать его.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
  • Сообщалось, что 5-кратный обладатель «Золотого мяча» может уйти в «Ювентус» или «Баварию».

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Источник: Metro

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Комментарии5
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    Рейтинг: +11897

    DeStar 54 минуты назад

    ну прям нервный срыв да)) просто явно не доволен. как недоволен каждый фан мю

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    Рейтинг: +326

    Феникс 28 1 час назад

    Зачем такие фейки распространять ? Нервный срыв у Роналду ))) Было бы из за чего. В статье есть фраза --"Роналду очень обеспокоен..." Ну это уже ближе к реальности. На этом бы журналистам остановиться--но нет...начинают "желтую прессу" включать.

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    Рейтинг: +538

    3meeeD > Феникс 28 29 минут назад

    Первый раз с тобой согласен

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    Рейтинг: +326

    Феникс 28 > 3meeeD 21 минуту назад

    С правдой и логикой трудно не согласиться )))

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    Рейтинг: +1490

    Benifacto 1 час назад

    ну скорей не на грани срыва, а просто разочаровывается в действиях клуба...

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