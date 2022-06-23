«Ференцварош» и «Олимпиакос» ведут переговоры с Дзюбой (Алан Мур)

Бывший форвард «Зенита» Артeм Дзюба может продолжить карьеру в Венгрии или Греции.
Как сообщает The Transfer Exchange Show со ссылкой на журналиста Алана Мура, переговоры с 33-летним футболистом ведут «Ференцварош» и «Олимпиакос».
Клуб из Будапешта, где работает экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, предложил нападающему контракт на три года с зарплатой 1 миллион долларов.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
- Сейчас у него статус свободного агента.
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Источник: The Transfer Exchange Show