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«Ференцварош» и «Олимпиакос» ведут переговоры с Дзюбой (Алан Мур)

Бывший форвард «Зенита» Артeм Дзюба может продолжить карьеру в Венгрии или Греции.

Как сообщает The Transfer Exchange Show со ссылкой на журналиста Алана Мура, переговоры с 33-летним футболистом ведут «Ференцварош» и «Олимпиакос».

Клуб из Будапешта, где работает экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, предложил нападающему контракт на три года с зарплатой 1 миллион долларов.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
  • Сейчас у него статус свободного агента.

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Источник: The Transfer Exchange Show

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Сегодня, 10:23
Комментарии5
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    Рейтинг: +23436

    JTherry 20 минут назад

    вояж рукаку из Турции в Венгрию и Грецию, следующая остановка - в Лихтенштейне... будет там поварам и почтальонам по "десяточке" за матч забивать на зависть Месси...)

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    Рейтинг: +273

    кaстрюлька 1 час назад

    Пусть с собесом переговоры начинает вести

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    Рейтинг: +1068

    fakeid 1 час назад

    да ехал бы в млс или в китай. там уж точно не пропал бы. и по деньгам норм.

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    Рейтинг: +14073

    Fusballer 1 час назад

    1 миллион долларов - это неуважение к топ-форварду! Дзюба достоин лучшего!

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    Рейтинг: +16088

    ilichkadr 1 час назад

    Чабан предложил Артёмке зарплату в 1 миллион долларов? Во заливают!!!
    The Transfer Exchange Show переплюнул "Спам-Экспресс"!!

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