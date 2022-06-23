«Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027 года

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский перешел в «Спартак».
Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2027 года.
«Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарцами хавбек уже присоединился к нашей команде на сборе в Тарасовке», – сообщила пресс-служба «Спартака».
- «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
- Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
- Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
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Источник: сайт «Спартака»