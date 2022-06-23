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  • «Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027 года

«Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027 года

23 июня 2022, 16:37
17

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский перешел в «Спартак».

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2027 года.

«Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарцами хавбек уже присоединился к нашей команде на сборе в Тарасовке», – сообщила пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (17)
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Беспонтий
1655992649
"Официально. Антон Зиньковский завязал с трофеями в карьере" (с)ВГИК
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Беспонтий
1655993497
"⚡Виктор Мозес не вернулся в расположение «Спартака» в срок." футбол.ру
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Томик
1655993583
Добро пожаловать. Давно тебя ждал - несколько лет уже.
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Ганнибал Лектор
1655994896
Жаль, хороший был игрок
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Axe111
1655996108
Уйдёт обратно как великий урунов)))))))))))))
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Томик
1655997475
Спасибо, "Спартак"! Ушёл Бакаев. Пришёл Зиньковский. Я удовлетворён и умиротворён.
Ответить
NewLife
1655998783
Футболка великовата. Чья обноска ?
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Oldtrafford83
1656003114
Удачи, надеюсь будет играть не хуже чем в Самаре!
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zigbert
1656006863
Наконец то. Очень нужное приобретение.Наверняка усилит Спартак.
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