«Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027 года

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский перешел в «Спартак».

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2027 года.

«Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарцами хавбек уже присоединился к нашей команде на сборе в Тарасовке», – сообщила пресс-служба «Спартака».

«Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

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