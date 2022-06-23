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«Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027 года

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский перешел в «Спартак».

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2027 года.

«Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарцами хавбек уже присоединился к нашей команде на сборе в Тарасовке», – сообщила пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в год.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6162

    Ганнибал Лектор 8 минут назад

    Жаль, хороший был игрок

    0
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    Рейтинг: +7162

    Томик 30 минут назад

    Добро пожаловать. Давно тебя ждал - несколько лет уже.

    1
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    Рейтинг: +3473

    Беспонтий 31 минуту назад

    "⚡Виктор Мозес не вернулся в расположение «Спартака» в срок."
    футбол.ру

    0
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    Рейтинг: +3473

    Беспонтий 45 минут назад

    "Официально. Антон Зиньковский завязал с трофеями в карьере"
    (с)ВГИК

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