Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет обстоятельства этого решения

Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака» на сборе в Тарасовке в назначенный день.

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.

В то же время полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен«, – сообщила пресс-служба «Спартака».

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Спартак» назвал пять номинантов на звание лучшего игрока сезона 18
Мозес – о матче с «Зенитом»: «Вообще не почувствовал, что «Спартак» играл с чемпионом. Мы были лучше» 8
Тикнизян, Мозес и Николсон – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored 2
Источник: сайт «Спартака»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:22
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +1018

    jek718875 18 минут назад

    Если он забухал,за то бабло, что получает,вернётся лет через пять

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3486

    Иван Петров 1986 18 минут назад

    Слинял по тихому.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16093

    ilichkadr 36 минут назад

    Не иначе забухал ВиктОр?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12871

    playsh > ilichkadr 16 минут назад

    Да нет,Витя,он профессионал.Скорее всего небо над гейропой закрыто.
    Лететь надо в "объезд".
    До встречи 9-го,если срастётся,приеду в Питер на игру.Давненько не был в городе-красавце.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11