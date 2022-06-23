Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет обстоятельства этого решения

Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака» на сборе в Тарасовке в назначенный день.

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.

В то же время полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен«, – сообщила пресс-служба «Спартака».

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Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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