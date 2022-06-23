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  • Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет обстоятельства этого решения

Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет обстоятельства этого решения

23 июня 2022, 13:22
11

Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака» на сборе в Тарасовке в назначенный день.

«Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.

В то же время полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен«, – сообщила пресс-служба «Спартака».

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Мозес провел 33 матча в минувшем сезоне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (11)
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ilichkadr
1655979939
Не иначе забухал ВиктОр?
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Иван Петров 1986
1655981018
Слинял по тихому.
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jek718875
1655981035
Если он забухал,за то бабло, что получает,вернётся лет через пять
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серега кашин
1655982466
в европе ему такую зп платить как здесь уже не будут, так что приедет
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Fusballer
1655983522
Мозес не самый худший в составе Спартака. Но на фоне остальных только. Так что может и не велика потеря будет. Вообще я не очень понимаю клубы РПЛ - нафига опять подписывать сомнительных легов, без возможности играть в ЕК? Хотя, очевидно, молодые футболисты недоучками выпускаются из школ. Большинство не выдерживает перехода во взрослый футбол, с техникой, физикой проблемы. Поэтому и леги выглядят более предпочтительно на фоне молодой поросли, даже весьма средние. Печально всё это.
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alefreddy
1655987190
потеря конечно но он не лидер и без него за 5 места бороться можно
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JTherry
1655991476
по информации «РБ Спорт» Мозес сегодня вечером вылетает в Москву. Он задержался из-за семейной ситуации...)
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