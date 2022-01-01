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РФС утвердил состав участников РПЛ и Первой лиги. Вылетевший КАМАЗ заменил «Спартак-2»

Исполком РФС утвердил регламент и состав участников нового сезона РПЛ и Первой лиги.

В РПЛ сыграют 16 клубов: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал», «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».

Число участников Первой лиги сократилось с 20 до 18 команд: «Акрон», «Алания», «Арсенал», «Балтика», «Велес», «Волга» (Ульяновск), «Волгарь», «Динамо» (Махачкала), «Енисей», КАМАЗ, «Краснодар-2», «Кубань», «Нефтехимик», «Родина», «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Уфа» и «Шинник».

КАМАЗ, вылетевший по итогам прошлого сезона в ФНЛ-2, заменил «Спартак-2» в составе участников Первой лиги.

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Источник: телеграм-канал РФС

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