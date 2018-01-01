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Федотов – о том, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»: «Тема давно неактуальна, для нас она никогда не открывалась»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о своем отношении к тому, что сочинцев считают фарм-клубом «Зенита».

– Вздохнули с облегчением, что за этот сезон ни разу не столкнулись с мемом «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Всe-таки в предыдущие годы об этом писали в каждом вашем очном матче.

– Жаль, что и вы сейчас поднимаете этот вопрос. Мне кажется, мы и словом, и игрой уже дали столько категоричных ответов на этот вопрос, что тема давно неактуальна.

«Сочи» – самостоятельная организация, у которой свой путь, своя футбольная история. Но журналисты инициируют это обсуждение, задавая вопросы, когда тема давно закрыта.

Зачем вы и для чего эти вопросы задаете – для меня загадка. Эта тема не просто закрыта раз и навсегда, для нас она никогда и не открывалась.

  • «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах прошедшего сезона.
  • В 1-м круге петербуржцы уступили сопернику (1:2), а во 2-м – сыграли вничью (0:0).

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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