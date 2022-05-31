Талалаев: «Могли усилить «Ахмат» россиянами, но остается некий стереотип вокруг Грозного»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему россияне не хотят переходить в клуб из Грозного.

– Что до усиления россиянами?

– У нас были варианты, но при равных условиях они предпочли продолжать карьеру в другом регионе.

К сожалению, остается некий стереотип вокруг Грозного и «Ахмата». Хотя успешный прогресс таких игроков, как Ненахов, Ильин, Коновалов, Карапузов должен перевернуть сознание игроков. Трошечкин становится одним из лидеров команды.

«Ахмат» занял 7-е место в минувшем сезоне РПЛ.

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