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Талалаев: «Могли усилить «Ахмат» россиянами, но остается некий стереотип вокруг Грозного»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему россияне не хотят переходить в клуб из Грозного.

– Что до усиления россиянами?

– У нас были варианты, но при равных условиях они предпочли продолжать карьеру в другом регионе.

К сожалению, остается некий стереотип вокруг Грозного и «Ахмата». Хотя успешный прогресс таких игроков, как Ненахов, Ильин, Коновалов, Карапузов должен перевернуть сознание игроков. Трошечкин становится одним из лидеров команды.

  • «Ахмат» занял 7-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1467

    Benifacto 40 минут назад

    а че вы пишете про красаву и комментарии закрыли???че за дичь?

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    Рейтинг: +15550

    ilichkadr > Benifacto 7 минут назад

    Красава свалила в соседнюю страну.

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