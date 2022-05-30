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РПЛ получила от «Урала» письмо с вопросом о расширении лиги через сезон

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что «Урал» обратился в лигу по поводу увеличения количества команд до 18.

«Мы получили письмо от «Урала» по вопросу увеличения РПЛ до 18 клубов через сезон. Рассмотрим его и дадим ответ. В случае поддержки клубами отправим в РФС», – сказал Хачатурянц.

Ранее исполком РФС отказался расширять РПЛ до 18 клубов к новому сезону путем ввода моратория на вылет в чемпионате-2021/22.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Р-Спорт»

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