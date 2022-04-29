Булыкин: «Локо» нужен российский тренер: Семин, Овчинников, Лоськов, Пашинин или Черчесов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации в «Локомотиве».

– После прихода в «Локомотив» Ральф Рангник заявил: «Из паровоза хотим сделать «Сапсан». Как можно охарактеризовать то, что получилось?

– «Сапсана» мы так и не увидели. Остался старый добрый паровоз. Который долго радовал болельщиков игрой и титулами, но теперь надо очень постараться, чтобы вернуть его на вершину российского футбола. Немецкий эксперимент, затеянный руководством клуба, себя не оправдал. Как и большинство трансферов за этот период.

Денег потратили много – но крайне неэффективно. Из кучи новичков угадали разве что с Изидором. Возможно, со временем еще кто-то раскроется. Но отбить колоссальные затраты все равно нереально.

– 36-летний немец Марвин Комппер – именно тот тренер, который и нужен «Локомотиву»?

– Нет. Меня он не убедил. При всем уважении не та фигура, вокруг которой можно выстраивать долгосрочный проект, особенно в нынешних реалиях. «Локомотиву» необходим российский тренер, который вдохнет в команду новую жизнь после неудачной попытки встать на немецкие рельсы.

– Кто же мог бы возглавить «Локо»?

– Поверьте, достойных кандидатур хватает: Семин, Овчинников, Лоськов, Пашинин... Или, например, Черчесов, на днях сделавший «Ференцварош» чемпионом Венгрии. А немецкую историю с «псевдосапсаном» надо поскорее забыть и возвращаться к старому доброму «Локомотиву».

«Локо» идет на 5-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 6 очков.

Вспомните все российские клубы за всю историю