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  • Тренер Швеции – о Польше в финале стыков: «Верное решение в отношении России, но неприемлемое со спортивной точки зрения»

Тренер Швеции – о Польше в финале стыков: «Верное решение в отношении России, но неприемлемое со спортивной точки зрения»

9 марта 2022, 00:12
11

Тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022 из-за отстранения России.

«ФИФА наконец-то приняла верное решение в отношении России, но, к сожалению, это совершенно неприемлемо со спортивной точки зрения.

Теперь все наше внимание сосредоточено на подготовке к матчу против Чехии. Мы хотим поехать на чемпионат мира и сделаем для этого все возможное», – сказал Андерссон.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: сайт Федерации футбола Швеции
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Швеция Польша Андерссон Янне
Комментарии (11)
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_Marqella_
1646776801
Что то не понятное болтанул этот швед....
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DeStar
1646777743
если я правильно понял, то перефразирую "Правильно, что наказали Россию, но выбрали не правильный способ"
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Йост
1646777979
ФИФА потеряла контроль над федерациями стран. Теперь все начнут качать права по любому поводу...
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Урия Гип
1646778599
Европейская логика.
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Мост
1646779664
Что он скажет,когда шляхи найдут повод не играть с ними?!
Ответить
m40
1646805579
Это не верное решение. По спортивному принципу надо было заменить нашу сборную России на 3 команду группы
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piligrim1986
1646814659
ахахах, типа я не трус, но я боюсь?
Ответить
mahan
1646816693
А, что ж вы все кричали спорт вне политики, переобулись то быстро. Посмотрим, что дальше будет. Потом будут говорить, что их не так поняли.
Ответить
Hektor 84
1646842566
Надеюсь чехи и вас дрюкнут а потом и поляков
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petrucho-spb
1646941387
Мало вас Петр1 бил!
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