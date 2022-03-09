Тренер Швеции – о Польше в финале стыков: «Верное решение в отношении России, но неприемлемое со спортивной точки зрения»

Тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022 из-за отстранения России.
«ФИФА наконец-то приняла верное решение в отношении России, но, к сожалению, это совершенно неприемлемо со спортивной точки зрения.
Теперь все наше внимание сосредоточено на подготовке к матчу против Чехии. Мы хотим поехать на чемпионат мира и сделаем для этого все возможное», – сказал Андерссон.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
- РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
- Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
Источник: сайт Федерации футбола Швеции