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Тренер Швеции – о Польше в финале стыков: «Верное решение в отношении России, но неприемлемое со спортивной точки зрения»

Тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022 из-за отстранения России.

«ФИФА наконец-то приняла верное решение в отношении России, но, к сожалению, это совершенно неприемлемо со спортивной точки зрения.

Теперь все наше внимание сосредоточено на подготовке к матчу против Чехии. Мы хотим поехать на чемпионат мира и сделаем для этого все возможное», – сказал Андерссон.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: сайт Федерации футбола Швеции

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2635

    Радио1000шумеров 2 минуты назад

    "Верное неприемлимое решение" - какой-то вывих логики и сознания.

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