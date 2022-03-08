Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не стала искать замену России

Сборная Польши автоматически вышла в финал стыкового турнира за право играть на ЧМ-2022, сообщает ФИФА.

Организация не стала искать замену сборной России, которая была отстранена от участия в международных соревнованиях. Польша сыграет в финале стыков с победителем пары Чехия – Швеция.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.

Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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