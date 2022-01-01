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Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не стала искать замену России

Сборная Польши автоматически вышла в финал стыкового турнира за право играть на ЧМ-2022, сообщает ФИФА.

Организация не стала искать замену сборной России, которая была отстранена от участия в международных соревнованиях. Польша сыграет в финале стыков с победителем пары Чехия – Швеция.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: сайт ФИФА

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Комментарии4
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    Рейтинг: +23733

    bset 1 минуту назад

    Это еще ладно. Вот скоро пустые лавки будут по всей стране. Заводы зарубежные встанут, люди без работы останутся. В общем, радость для патриотов. Наконец-то запад ушел и мы вернемся в родной каменный век.

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    Рейтинг: +13314

    Barmaleushka 4 минуты назад

    фИфе и У.Е.фе позор !

    1
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    Рейтинг: +13889

    ilichkadr 16 минут назад

    Шведы шляхов отдерут на раз два!

    0
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    Рейтинг: +13

    komarreks 17 минут назад

    гомосеки сраные

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