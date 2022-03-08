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  • Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не стала искать замену России

Официально: Польша вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не стала искать замену России

8 марта 2022, 22:13
38

Сборная Польши автоматически вышла в финал стыкового турнира за право играть на ЧМ-2022, сообщает ФИФА.

Организация не стала искать замену сборной России, которая была отстранена от участия в международных соревнованиях. Польша сыграет в финале стыков с победителем пары Чехия – Швеция.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: сайт ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша
Комментарии (38)
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ilichkadr
1646767162
Шведы шляхов отдерут на раз два!
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ВетеR
1646769403
Гребите на вёслах !))
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vladik12
1646771523
Всей Россией болеем за поражение поляков от шведов/чехов!
Ответить
житель СПб
1646772879
Все это - просто неуважение к российскому народу.
Ответить
Йост
1646774079
Они думают, что мы разозлимся... Мы только хихикаем над ними, что они недовольны за свою слабость...
Ответить
vladimir-7
1646805515
Всё время считалось, что Сталин построил железный занавес с зарубежьем (кроме Китая) и после войны, за 8 лет отстроил ВЕЛИКУЮ страну, вытащив разбитую из руин. В настоящее время США и Европа строят новый железный занавес вокруг России. Ничему не учит дураков история. Все англо-саксонские сателлиты будут стоять на коленях и просить помощь у России, но им не надо давать даже ломанного гроша.
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nemolod
1646806647
Не удивился этому решению-ФИФА давно превратилась в торгашную контору,для которой футбол стал средством для получения огромных прибылей! А так как эти доходы поступают в долларах и фунтах, то понятно кто ее настоящий хозяин!
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Из Твери Леха
1646807150
Ну зачем тогда такую халяву полякам устраивать? Дали бы им 3-юю команду из нашей группы.
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saf05
1646817751
Поляки ссыкуны
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petrucho-spb
1646941334
Федерация футбола Польши :вы трусы. Никогда не имели своего мнения.
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