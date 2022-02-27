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  • Польша, Швеция, Чехия официальных отказов играть с Россией не присылали. Они означали бы техническое поражение

Польша, Швеция, Чехия официальных отказов играть с Россией не присылали. Они означали бы техническое поражение

27 февраля 2022, 23:23

ФИФА в своем решении относительно сборной России дала понять, что отказавшиеся играть с россиянами Швеция, Польша, Чехия официально этого не сделали. Вероятно, это связано с боязнью получить техническое поражение и не оставить пути к изменению позиции.

«Что касается предстоящих стыковых матчей, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями.

ФИФА будет оставаться в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», – написала организация, обратив внимание, что основывается на социальные сети, а не на официальные бумаги.

  • Как написал российский журналист Сергей Егоров, письменный отказ участвовать в матче означает техническое поражение.
  • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.

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Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Россия Швеция Чехия
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