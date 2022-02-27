Польша, Швеция, Чехия официальных отказов играть с Россией не присылали. Они означали бы техническое поражение

Ждем!!!Только официальную информацию от трезвых голов ФИФА!!!
ФИФА в своем решении относительно сборной России дала понять, что отказавшиеся играть с россиянами Швеция, Польша, Чехия официально этого не сделали. Вероятно, это связано с боязнью получить техническое поражение и не оставить пути к изменению позиции.
«Что касается предстоящих стыковых матчей, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями.
ФИФА будет оставаться в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», – написала организация, обратив внимание, что основывается на социальные сети, а не на официальные бумаги.
- Как написал российский журналист Сергей Егоров, письменный отказ участвовать в матче означает техническое поражение.
- ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»
Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»