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    Польша, Швеция, Чехия официальных отказов играть с Россией не присылали. Они означали бы техническое поражение

    ФИФА в своем решении относительно сборной России дала понять, что отказавшиеся играть с россиянами Швеция, Польша, Чехия официально этого не сделали. Вероятно, это связано с боязнью получить техническое поражение и не оставить пути к изменению позиции.

    «Что касается предстоящих стыковых матчей, ФИФА приняла к сведению позиции, выраженные через социальные сети Польской футбольной ассоциацией, Футбольной ассоциацией Чехии и Шведской футбольной ассоциацией, и уже вступила в диалог со всеми этими футбольными ассоциациями.

    ФИФА будет оставаться в тесном контакте, чтобы совместно искать подходящие и приемлемые решения», – написала организация, обратив внимание, что основывается на социальные сети, а не на официальные бумаги.

    • Как написал российский журналист Сергей Егоров, письменный отказ участвовать в матче означает техническое поражение.
    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

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    Источник: ФИФА

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    27.02.2022 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +468

      v.v.navashinsky 4 часа назад

      Ждем!!!Только официальную информацию от трезвых голов ФИФА!!!

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