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  • Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

24 февраля 2022, 18:21
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Польша, Швеция и Чехия не хотят играть против России в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

По информации Przeglad Sportowy, футбольные ассоциации трех стран выступают против проведения матча. Сегодня они выпустят совместное заявление о невозможности игры с Россией.

  • В полуфинале россияне должны встретиться с Польшей.
  • В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.
  • Матчи в Москве запланированы на 24 и 29 марта.

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Источник: Przeglad Sportowy

Польская ежедневная спортивная газета, выходящая с 1921 года. Аудитория в твиттере - 250 тысяч подписчиков.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Швеция Чехия Россия Польша Швеция Чехия Россия
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