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    Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

    Польша, Швеция и Чехия не хотят играть против России в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022 из-за ситуации в Украине.

    По информации Przeglad Sportowy, футбольные ассоциации трех стран выступают против проведения матча со «страной-агрессором». Сегодня они выпустят совместное заявление о невозможности игры с Россией.

    • В полуфинале россияне должны встретиться с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.
    • Матчи в Москве запланированы на 24 и 29 марта.

    Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    Глава Шведского футбольного союза: «Нет никакого желания проводить стыковой матч в России. Это немыслимо»

    Источник: Przeglad Sportowy

    Польская ежедневная спортивная газета, выходящая с 1921 года. Аудитория в твиттере - 250 тысяч подписчиков.

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    24.02.2022 18:21
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