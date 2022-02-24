Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

Польша, Швеция и Чехия не хотят играть против России в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022 из-за ситуации в Украине.

По информации Przeglad Sportowy, футбольные ассоциации трех стран выступают против проведения матча со «страной-агрессором». Сегодня они выпустят совместное заявление о невозможности игры с Россией.

В полуфинале россияне должны встретиться с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина должна принять Швецию или Чехию.

Матчи в Москве запланированы на 24 и 29 марта.

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