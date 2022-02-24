Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

Польша, Швеция и Чехия не хотят играть против России в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

По информации Przeglad Sportowy, футбольные ассоциации трех стран выступают против проведения матча. Сегодня они выпустят совместное заявление о невозможности игры с Россией.