Игрок «Уфы» Голубев: «Мечтаю попасть в сборную, иду к этой цели. Смогу помочь с поляками»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев рассказал, что мечтает попасть в сборную России.

– Думаешь об основной сборной?

– Конечно, хочется попасть в команду, но для этого надо играть как можно больше, чтобы быть всегда на виду. К тому же, нужно давать результат, а не просто играть 90 минут – этого мало. Мечтаю попасть в сборную России, и уже иду к этой цели.

– Сможешь помочь с поляками, а потом, если что, со шведами либо чехами?

– Да, без проблем. Даже думать не буду — соберу вещи и поеду.

Голубев – опорный полузащитник.

Он также может сыграть на обеих флангах обороны.

Голубев провел 18 матчей за «Уфу» в этом сезоне, отдал 2 ассиста.

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