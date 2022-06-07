Экс-скаут «Динамо» рассказал об интересе к российскому игроку из МЛС

Бывший скаут «Динамо» и «Коламбус Крю» Александр Тильман рассказал об интересе клубов МЛС к игрокам из РПЛ.

– У нас в «Коламбусе» люди сидели, и каждый отвечал за свой рынок. Мне до сих пор звонят и спрашивают. Из последнего интересовались Голубевым из «Уфы». Просто спросили мнение. Думаю, что он где-то в лонг-листе. Я дал положительную характеристику.

– Настолько глубоко копают?

– Да, также про Аугустыняка из «Урала» узнавали. Еще спрашивали про Бохинена. Но не получилось, травмы помешали.