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    Червиченко отреагировал на завершение карьеры Бэйла

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Гарета Бэйла закончить профессиональную карьеру в 33-летнем возрасте.

    «Если честно, мне абсолютно наплевать на Бэйла и на всех поданных великой Британии. Никогда не считал его мегазвездой и великим футболистом.

    Не понимаю, почему за него всe время платили бешеные деньги. Да, пару раз ярко стрельнул по девяткам, бывает. Я считаю, что ему уделяли слишком много внимания.

    Завершил карьеру – ну и пусть. Мировой футбол от этого никак не пострадает», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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