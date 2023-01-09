Червиченко отреагировал на завершение карьеры Бэйла

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Гарета Бэйла закончить профессиональную карьеру в 33-летнем возрасте.
«Если честно, мне абсолютно наплевать на Бэйла и на всех поданных великой Британии. Никогда не считал его мегазвездой и великим футболистом.
Не понимаю, почему за него всe время платили бешеные деньги. Да, пару раз ярко стрельнул по девяткам, бывает. Я считаю, что ему уделяли слишком много внимания.
Завершил карьеру – ну и пусть. Мировой футбол от этого никак не пострадает», – сказал Червиченко.
- «Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.
- Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».
- Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».
- Он провел 111 матчей за сборную Уэльса, забил 40 мячей.
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Источник: «Чемпионат»