Червиченко отреагировал на завершение карьеры Бэйла

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Гарета Бэйла закончить профессиональную карьеру в 33-летнем возрасте.

«Если честно, мне абсолютно наплевать на Бэйла и на всех поданных великой Британии. Никогда не считал его мегазвездой и великим футболистом.

Не понимаю, почему за него всe время платили бешеные деньги. Да, пару раз ярко стрельнул по девяткам, бывает. Я считаю, что ему уделяли слишком много внимания.

Завершил карьеру – ну и пусть. Мировой футбол от этого никак не пострадает», – сказал Червиченко.

«Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.

Он также играл за «Реал», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

Он провел 111 матчей за сборную Уэльса, забил 40 мячей.

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