«Уфа» отказалась продавать Голубева в «Химки» за 200 тысяч («РБ Спорт»)

Ну, хоть циферы вменяемые 200-400К, а то что не кривоногий российский футболер, так его трансферная стоимость 2-3-4 ляма... Теперь осталось цифры оставить прежние, а с евробумаги перейти на деревянные, вот это и будет настоящая стоимость россейских футболеров... Глядишь и стимул появится по полю бегать и выкладываться по полной в каждом матче. А то еще недавно просрочкой питался, по мячу толком попасть не может, а ему контракт от ляма зелени дают, он просто шалеет от этих денег и понимает, что пойди он шоферить, он за всю жизнь таких денег не заработает... Понимает, что "жизнь удалась" и этот футбол ему теперь нахрен не сдался)))
Полузащитник «Уфы» Артем Голубев мог перейти в «Химки» в зимнее трансферное окно.
По информации «РБ Спорт», башкирский клуб отказался продавать 23-летнего футболиста. «Химки» предлагали 200 тысяч евро, «Уфа» хотела получить за него 400 тысяч.
- Голубев – опорный полузащитник.
- Он также может сыграть на обеих флангах обороны.
- Голубев провел 18 матчей за «Уфу» в этом сезоне, отдал 2 ассиста.