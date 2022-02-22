«Уфа» отказалась продавать Голубева в «Химки» за 200 тысяч («РБ Спорт»)

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев мог перейти в «Химки» в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», башкирский клуб отказался продавать 23-летнего футболиста. «Химки» предлагали 200 тысяч евро, «Уфа» хотела получить за него 400 тысяч.