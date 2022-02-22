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    «Уфа» отказалась продавать Голубева в «Химки» за 200 тысяч («РБ Спорт»)

    Полузащитник «Уфы» Артем Голубев мог перейти в «Химки» в зимнее трансферное окно.

    По информации «РБ Спорт», башкирский клуб отказался продавать 23-летнего футболиста. «Химки» предлагали 200 тысяч евро, «Уфа» хотела получить за него 400 тысяч.

    • Голубев – опорный полузащитник.
    • Он также может сыграть на обеих флангах обороны.
    • Голубев провел 18 матчей за «Уфу» в этом сезоне, отдал 2 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.02.2022 13:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 16:06

      Ну, хоть циферы вменяемые 200-400К, а то что не кривоногий российский футболер, так его трансферная стоимость 2-3-4 ляма... Теперь осталось цифры оставить прежние, а с евробумаги перейти на деревянные, вот это и будет настоящая стоимость россейских футболеров... Глядишь и стимул появится по полю бегать и выкладываться по полной в каждом матче. А то еще недавно просрочкой питался, по мячу толком попасть не может, а ему контракт от ляма зелени дают, он просто шалеет от этих денег и понимает, что пойди он шоферить, он за всю жизнь таких денег не заработает... Понимает, что "жизнь удалась" и этот футбол ему теперь нахрен не сдался)))

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