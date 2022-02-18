Игрок «Уфы» Голубев – о бойкоте фанатов: «Это тяжело осознавать. Испытываю уважение к людям, которые поддерживают футболистов»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев высказался о важности болельщиков на трибунах.

– Тебе нравится атмосфера полного стадиона?

– Конечно, я думаю, для любого спортсмена дополнительная мотивация – это полный стадион болельщиков. Они придают нам силы.

– Можешь ли ты представить, что этой атмосферы скоро не будет?

– Это тяжело осознавать, потому что при поддержке трибун играть гораздо приятнее. Полупустые трибуны уже были во времена начала пандемии, но болельщики очень важны для футболистов, они — 12-й игрок на поле. Без них футбол совсем по-другому смотрится.

– Как ты относишься к активным фанатам, к их перфомансам во время игр?

– Мне очень нравится, что делают ребята. Пять-шесть лет назад я начал активно интересоваться тем, чем они занимаются. Очень круто, когда тебя встречают красивыми баннерами. Я испытываю только уважение к людям, которые поддерживают нас, футболистов.