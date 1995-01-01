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    Игрок «Уфы» Голубев – о бойкоте фанатов: «Это тяжело осознавать. Испытываю уважение к людям, которые поддерживают футболистов»

    Полузащитник «Уфы» Артем Голубев высказался о важности болельщиков на трибунах.

    – Тебе нравится атмосфера полного стадиона?

    – Конечно, я думаю, для любого спортсмена дополнительная мотивация – это полный стадион болельщиков. Они придают нам силы.

    – Можешь ли ты представить, что этой атмосферы скоро не будет?

    – Это тяжело осознавать, потому что при поддержке трибун играть гораздо приятнее. Полупустые трибуны уже были во времена начала пандемии, но болельщики очень важны для футболистов, они — 12-й игрок на поле. Без них футбол совсем по-другому смотрится.

    – Как ты относишься к активным фанатам, к их перфомансам во время игр?

    – Мне очень нравится, что делают ребята. Пять-шесть лет назад я начал активно интересоваться тем, чем они занимаются. Очень круто, когда тебя встречают красивыми баннерами. Я испытываю только уважение к людям, которые поддерживают нас, футболистов.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

    Игрок «Уфы» Голубев: «Мечтаю попасть в сборную, иду к этой цели. Смогу помочь с поляками»

    Игрок «Уфы» Голубев: «Галицкий – легенда. Ему надо памятник ставить»

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    Источник: «РБ Спорт»

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