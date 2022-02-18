Игрок «Уфы» Голубев – о бойкоте фанатов: «Это тяжело осознавать. Испытываю уважение к людям, которые поддерживают футболистов»

Полузащитник «Уфы» Артем Голубев высказался о важности болельщиков на трибунах.
– Тебе нравится атмосфера полного стадиона?
– Конечно, я думаю, для любого спортсмена дополнительная мотивация – это полный стадион болельщиков. Они придают нам силы.
– Можешь ли ты представить, что этой атмосферы скоро не будет?
– Это тяжело осознавать, потому что при поддержке трибун играть гораздо приятнее. Полупустые трибуны уже были во времена начала пандемии, но болельщики очень важны для футболистов, они — 12-й игрок на поле. Без них футбол совсем по-другому смотрится.
– Как ты относишься к активным фанатам, к их перфомансам во время игр?
– Мне очень нравится, что делают ребята. Пять-шесть лет назад я начал активно интересоваться тем, чем они занимаются. Очень круто, когда тебя встречают красивыми баннерами. Я испытываю только уважение к людям, которые поддерживают нас, футболистов.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.