Азмун вышел из командного чата «Зенита» (Sport24)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер». Немецкий клуб уже объявил о летнем трансфере футболиста.

По информации Sport24, иранец покинул командный чат «Зенита». Сообщалось, что клуб из Петербурга разрешит Азмуну перейти в «Байер зимой, если подпишет форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».

В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

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