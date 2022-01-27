Азмун вышел из командного чата «Зенита» (Sport24)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер». Немецкий клуб уже объявил о летнем трансфере футболиста.
По информации Sport24, иранец покинул командный чат «Зенита». Сообщалось, что клуб из Петербурга разрешит Азмуну перейти в «Байер зимой, если подпишет форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.
- В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».
- В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
- «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.
Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)
Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита» (Вене Касагранде)
Источник: Sport24