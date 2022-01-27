Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Азмун вышел из командного чата «Зенита» (Sport24)

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер». Немецкий клуб уже объявил о летнем трансфере футболиста.

    По информации Sport24, иранец покинул командный чат «Зенита». Сообщалось, что клуб из Петербурга разрешит Азмуну перейти в «Байер зимой, если подпишет форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

    • В прошлую субботу иранец нарушил антиковидный протокол, отправившись на подписание соглашения с «Байером».
    • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

    Азмун вернулся из отпуска с лишним весом. У него нет мотивации тренироваться с «Зенитом» (Иван Карпов)

    Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита» (Вене Касагранде)

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4370

      Блямба 7 минут назад

      Беспредел пошёл,как и ожидалось...(
      Так же убегали " в загранку" и священные Керж с Шавой.
      Со скандалами,разоблачениями...на звонке,на платочке..
      Так же воняли,так же подличала и считала денюжку команда.
      Ничего нового.
      Дружба и преданность не соизмеримы со словами "деньги"и "слава".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5780

      R_a_i_n 35 минут назад

      Не так давно Мостовой(не царь) говорил, что в Зеньке все тихо, спокойно. А тут Азмунка на уши поставил все газеты)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +535

      Узб@гоеный > R_a_i_n 28 минут назад

      Он только себе подмочил репутацию. В Байере его отстранила медкомиссия на 3 недели. В Зените он не будет тренироваться. Потеря игровой практики. Весну просидит на банке, летом перерыв и здравствуй аренда и закат карьеры. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      Узб@гоеный 38 минут назад

      Поспешил Азмун. Помчался к немчуре задрав хвост во время карантина, в рабочее время и без разрешения клуба. А могли бы его проводить с почестями.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      6pbIH 1 час назад

      Очень важная информация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9107

      "supermax" 1 час назад

      покинул чат буквально

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru