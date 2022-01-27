Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита» (Вене Касагранде)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто должен в четверг, 27 января, пройти медицинский осмотр.

Сегодняшнее обследование запланировано в связи со скорым переходом 20-летнего футболиста в «Зенит».

Бразилец уже сделал необходимые документы, в том числе оформил визу, для вылета в Россию.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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