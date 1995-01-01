Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита» (Вене Касагранде)

    Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто должен в четверг, 27 января, пройти медицинский осмотр.

    Сегодняшнее обследование запланировано в связи со скорым переходом 20-летнего футболиста в «Зенит».

    Бразилец уже сделал необходимые документы, в том числе оформил визу, для вылета в Россию.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    «Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

    «Зенит» согласовал пятилетний контракт с Алберто. Он может перейти зимой («РБ Спорт»)

    «Интернасьонал» подтвердил скорый уход Алберто. Его хочет купить «Зенит»

    Источник: твиттер Вене Касагранде

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      Дубина 30 минут назад

      Алберто,Абелардо,Бубугандо,Кукурандо - Шорт лист бомжарника в январе)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +518

      Узб@гоеный 1 час назад

      Если Альберто будет в Зените, то весной в предпоследнем туре поучаствует и увидит, как питерский удав схавает московского красно белого кролика. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Дубина > Узб@гоеный 33 минуты назад

      Гав гав гав

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru