Алберто сегодня пройдет медосмотр для «Зенита» (Вене Касагранде)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто должен в четверг, 27 января, пройти медицинский осмотр.
Сегодняшнее обследование запланировано в связи со скорым переходом 20-летнего футболиста в «Зенит».
Бразилец уже сделал необходимые документы, в том числе оформил визу, для вылета в Россию.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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Источник: твиттер Вене Касагранде