«Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

«Зенит» продолжает переговоры с «Интернасьоналем» по поводу трансфера нападающего Юри Алберто.

Сообщалось, что петербургский клуб согласился заплатить за игрока более 20 миллионов евро, однако, по информации «СЭ», лидер РПЛ готов предложить не более 16-17 миллионов.

20-летний бразилец может стать игроком «Зенита» в начале февраля.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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