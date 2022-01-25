«Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

«Зенит» продолжает переговоры с «Интернасьоналем» по поводу трансфера нападающего Юри Алберто.
Сообщалось, что петербургский клуб согласился заплатить за игрока более 20 миллионов евро, однако, по информации «СЭ», лидер РПЛ готов предложить не более 16-17 миллионов.
- 20-летний бразилец может стать игроком «Зенита» в начале февраля.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»