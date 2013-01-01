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    «Зенит» не намерен платить за Алберто более 16-17 миллионов

    «Зенит» продолжает переговоры с «Интернасьоналем» по поводу трансфера нападающего Юри Алберто.

    Сообщалось, что петербургский клуб согласился заплатить за игрока более 20 миллионов евро, однако, по информации «СЭ», лидер РПЛ готов предложить не более 16-17 миллионов.

    • 20-летний бразилец может стать игроком «Зенита» в начале февраля.
    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +958

      Борисыч1 1 час назад

      После того, как слинял Азмун - цену на Алберто будут задирать из-за срочности контракта. Если бы в Зеньке были не де-билы, они бы срочно заплатили 20 лямов и попытались бы отбить разницу с Байера - предложили отдать Азмуна в аренду прямо сейчас за несколько лямов. Не думаю, что в Зеньке сидят глупее меня, чтобы не понять этот вариант, но уверен, что деньгам они скорее предпочтут гнобить Азмуна ещё полгода

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      Рейтинг: +20338

      JTherry > Борисыч1 14 минут назад

      писали в sports, что Азмун подхватил ковид в Иране... у бомжей дзюпа готов играть в защите, Адамова, видимо, в нападение переведут...)

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      Рейтинг: +676

      Каменный стояк 2 часа назад

      Сейчас 20 лямов отвалят, а через год он за бесплатно свободным агентом из сраного Газовика уйдёт.....

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      Рейтинг: +135

      Аден 2 часа назад

      крохоборы.

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      мыльная опера про бразильца продолжаеться))))))

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      Рейтинг: +585

      хряк СМ 2 часа назад

      Получится как с Азмуном. Уйдёт в другой клуб и знать не будут в Зените.

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      Рейтинг: +11609

      Fusballer > хряк СМ 2 часа назад

      И назовут его предателем.

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