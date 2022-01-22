«Зенит» может подписать бразильца Алберто в начале февраля

Переговоры между «Зенитом» и «Интернасьоналом» о трансфере нападающего Юри Алберто находятся на завершающей стадии.
Петербургский клуб может заключить контракт с новичком уже в начале февраля.
Сейчас сторонами обсуждается срок соглашения. «Зенит» готов предложить бразильцу договор как минимум на три года.
Сообщалось, что лидер РПЛ может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.
- В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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Источник: «Матч ТВ»