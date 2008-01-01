«Зенит» может подписать бразильца Алберто в начале февраля

Я посмотрел на Ютубе его действия . Бьёт с обех ног и забивает ! Да , не очень быстр , но очень хорошо , по-бразильски , прикрывает мяч корпусом , остановка мяча тоже типично бразильская , сразу под удар , пас или финт , при игре головой хорошо действует корпусом , в штрафной неплохо открывается , всегда идёт на добивание , дриблинга особо не заметил , но способен уходить от защитника на первом мощном рывке, действуя при этом хорошо корпусом , пяточки , скрытые пасы- тоже хорошо , неплохо видит поле , особенно , в атаке , устойчив на ногах в силовой борьбе . Короче , не звезда , но явно выше , и намного , среднего напа . В чём-то , думаю , проигрывает Азмуну , но в чём-то явно посильнее . Вывод : надо брать ! Со своими бразилами , думаю , раскроется в Зените .
Переговоры между «Зенитом» и «Интернасьоналом» о трансфере нападающего Юри Алберто находятся на завершающей стадии.
Петербургский клуб может заключить контракт с новичком уже в начале февраля.
Сейчас сторонами обсуждается срок соглашения. «Зенит» готов предложить бразильцу договор как минимум на три года.
Сообщалось, что лидер РПЛ может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.
- В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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