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    «Зенит» может подписать бразильца Алберто в начале февраля

    Переговоры между «Зенитом» и «Интернасьоналом» о трансфере нападающего Юри Алберто находятся на завершающей стадии.

    Петербургский клуб может заключить контракт с новичком уже в начале февраля.

    Сейчас сторонами обсуждается срок соглашения. «Зенит» готов предложить бразильцу договор как минимум на три года.

    Сообщалось, что лидер РПЛ может заплатить за Алберто до 20 миллионов евро.

    • В составе «Интернасьонала» форвард забил 30 голов в 84 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10250

      knikos 3 часа назад

      Я посмотрел на Ютубе его действия . Бьёт с обех ног и забивает ! Да , не очень быстр , но очень хорошо , по-бразильски , прикрывает мяч корпусом , остановка мяча тоже типично бразильская , сразу под удар , пас или финт , при игре головой хорошо действует корпусом , в штрафной неплохо открывается , всегда идёт на добивание , дриблинга особо не заметил , но способен уходить от защитника на первом мощном рывке, действуя при этом хорошо корпусом , пяточки , скрытые пасы- тоже хорошо , неплохо видит поле , особенно , в атаке , устойчив на ногах в силовой борьбе . Короче , не звезда , но явно выше , и намного , среднего напа . В чём-то , думаю , проигрывает Азмуну , но в чём-то явно посильнее . Вывод : надо брать ! Со своими бразилами , думаю , раскроется в Зените .

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      Рейтинг: +6280

      BarStep 5 часов назад

      Почитал вас тут в низу..
      Значит игрок хороший, надо брать..

      2
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      Рейтинг: +15378

      paracetamol > BarStep 4 часа назад

      Свини с конями испужались. Хотя чего им бояться, уже по 2 раза в этом обыкакались!

      2
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      Рейтинг: +273

      КУКУШКА 6 часов назад

      Не кому не нужен игрочишка,а тут наша помойка 20 лям зелени народных дает!! хахаха)))) а в марте еще одного АбелардЭЭЭ купят за 30 миллионов!!! Клоунада продолжается)))

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      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 6 часов назад

      Платить 20 и заключать контракт на 3 года.
      Неорентабельно как то!
      Только втянется и уже контракт на исходе, и опять делема, как продать на исходе контракта

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      Рейтинг: +5633

      Semenycch 7 часов назад

      Не нравится мне этот футболист. Он деревянный. Деревянный бегунок. Футболист бей - беги. К тому же еще и без удара. И в России таких предостаточно, не нужно ехать в Бразилию.

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      Рейтинг: +15747

      Garrincha58 > Semenycch 6 часов назад

      всё правильно хороший бразилец будет востребован в Европе, такие Юрики видать там особо не нужны за то нам нужны это походу такой же как Ари толку от него никакого

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      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 > Garrincha58 6 часов назад

      Ари в свое время был даже очень хорош

      2
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