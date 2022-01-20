«Зенит» может заплатить до 20 миллионов за форварда «Интернасьонала» Алберто

«Зенит» готов увеличить предложение по трансферу нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.
Петербургский клуб может заплатить до 20 миллионов евро за 90 процентов прав на игрока. Бразильцев такие условия устроят.
На 20-летнего форварда также претендуют «Милан», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Андерлехт».
- Алберто – воспитанник «Сантоса».
- В составе «Интернасьонала» он забил 30 голов в 84 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
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Источник: Globo Esporte