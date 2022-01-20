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    «Зенит» может заплатить до 20 миллионов за форварда «Интернасьонала» Алберто

    «Зенит» готов увеличить предложение по трансферу нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

    Петербургский клуб может заплатить до 20 миллионов евро за 90 процентов прав на игрока. Бразильцев такие условия устроят.

    На 20-летнего форварда также претендуют «Милан», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Андерлехт».

    • Алберто – воспитанник «Сантоса».
    • В составе «Интернасьонала» он забил 30 голов в 84 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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    Источник: Globo Esporte

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    20.01.2022 09:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 12 часов назад

      Семак - "нужно больше золота"

      0
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 14 часов назад

      Вот и Зенит вышел на УРОВЕНЬ Милана, МС, Арсенала.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol > vladimir-7 13 часов назад

      Таких и надо покупать, а не отстой как свинарник и ментярник!

      3
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > paracetamol 12 часов назад

      Да и я только за, но надо часть доходов от труб (газовые и нефтяные) распределить по всем футбольным клубам
      равномерно и пусть покупают.

      0
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol > vladimir-7 11 часов назад

      С какой это радости, Газпром и так РФС спонсирует. А на свиней пусть Лукойл тратиться. Все равно толку мало!

      1
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > paracetamol 10 часов назад

      Читай, там написал и трубу с нефтью, а РФС деньги
      берет и больше никому не дает, только себе, он фиг отдаст клубам и его комитеты ищут, как бы выдрать с клубов за любые нарушения тренеров, игроков и болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 15 часов назад

      За ноунейма 20 миллионов? Бред какой-то. Хотя Газпром может и оплатит.

      2
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      Рейтинг: +3140

      ААМ 15 часов назад

      Главное в том, стоит ли он таких денег.

      2
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      Рейтинг: +1719

      Lenin26 15 часов назад

      Очередная утка,такие деньги за некому не известного молодого игрока не кто, не заплатит,По Малкому совсем другая история.

      2
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol > Lenin26 13 часов назад

      А про Клаудиньо?

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      Рейтинг: +1719

      Lenin26 > paracetamol 12 часов назад

      Клаудиньо стоил 12 лямов и парень взял золото олимпиады,до золотой медали его ценник был 7,но он был лучшим бомбардиром 2020 и получал их местный бразильский золотой мяч в 2020,чувствуется же разница,так что его прям ноунеймом не назвать.

      1
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      Рейтинг: +235

      КУКУШКА 15 часов назад

      А эти все по 20 лям на альберт да 30 на малкамов и ладу дать не могут Брюгге да МЯЛЬМЕ)))))

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